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Кадыров создал комиссию по стандартизации чеченского языка

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании в республике Терминологической комиссии по чеченскому языку. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, комиссия создана «в целях обеспечения сохранения, распространения и развития чеченского языка», а также для «прояснения и стандартизации понятий и терминологии».

Она является «научно-консультативным совещательным органом», в задачи которого входит экспертиза и утверждение терминологии чеченского языка, касающейся «государственной, общественной и культурной жизни, различных отраслей науки и техники», а также контроль единого правописания «утвержденных терминов и наименований на чеченском языке».

В состав комиссии вошли 14 человек, в том числе руководители министерства образования республики Идрис Байсултанов, депутаты местного парламента, представители республиканских вузов и Академии наук Чеченской республики.

Они будут, в частности, утверждать тексты законов, переведенных на чеченский язык, мониторить «соблюдение требований орфографических правил чеченского языка при оформлении и размещении рекламных и информационных вывесок, дорожных и адресных указателей» и официальных бланков.

Выявленные нарушения комиссия будет направлять в «уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской республики».

Ранее стало известно, что на украиноязычных картах Apple Чечня обозначена как «Чеченська Республіка Ічкерія» (укр. — Чеченская республика Ичкерия, организация запрещена в России).

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