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Baza: в аэропорту Кабула разграбили российский вертолет

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baza/Telegram

Неизвестные ограбили российский вертолет Ми-8МТВ прямо в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам авторов поста, пропажу вещей из вертолета обнаружила российская летная команда. Им с трудом удалось пробраться на территорию аэропорта, так как его контролируют боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Как оказалось, грабители вынесли из вертолета все, что смогли, в том числе судовую документацию, бронежилеты, кислотные маски, портативную радиостанцию, огнетушители и даже аварийный топор.

По данным канала, вертолет раньше был зарегистрирован на ООН и закреплен за Сомали, а в 2020 году его эксплуатантом стала компания Utair.

О захвате Афганистана талибами стало известно 15 августа. Тогда боевики взяли под контроль Кабул и объявили себя новой властью. На данный момент столичный аэропорт — единственное место, откуда можно покинуть страну. Однако 22 августа талибы взяли его под контроль и пропускают на его территорию только иностранных граждан. По словам представитель движения, после 31 августа любые эвакуационные операции из Афганистана будут запрещены.

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