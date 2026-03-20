Адвокат рассказал, через сколько лет можно не возвращать микрозаймы

Бывают случаи, когда спустя годы микрофинансовая организация (МФО) требует вернуть долг после возникновения просрочки. Откуда у граждан и возникает закономерный вопрос: существует ли срок давности у займов? Член коллегии адвокатов «Стерлигов и партнеры», кандидат юридических наук Микаел Казарян рассказал «Газете.Ru», что такой срок существует и строго регламентирован законодательством.

Адвокат объясняет, что согласно ст. 196 ГК РФ — общий срок исковой давности составляет 3 года. В течение трех лет кредитор (в нашем случае МФО) имеет полное право подать в суд и затребовать долг обратно. Но вот что важно: этот самый срок не наступает сам по себе.

«Первое — отсчет начинают не с даты просрочки как таковой, а исходя из того, как прописан ваш договор займа. Если дата возврата 3 мая, то трехлетний «отсчет» начинается с 4 мая. Сложнее, когда договор не предусматривает конкретного срока погашения или определен «моментом востребования». В этом случае МФО сначала присылает официальное требование вернуть деньги, и у заемщика есть 30 дней на это. И только спустя 30 дней и начинается срок исковой давности», — рассказывает адвокат.

Отдельное внимание адвокат Микаел Казарян обращает на порядок расчета срока по договорам с графиком платежей, а исчисляется он отдельно по каждому просроченному платежу. То есть для каждого «пропущенного» платежа свой собственный трехлетний рубеж. Если вы пропустили оплату в апреле 2022 года — по этой сумме требовать через суд можно только до апреля 2025 года.

«На практике срок давности может быть прерван — тогда отсчет начинается заново. Это происходит тогда, когда должник совершает действия, которые суд расценит как признание долга, то есть, например, внес какую-то незначительную часть суммы, даже 100 рублей будет считаться признанием», — поясняет адвокат.

Эксперт напоминает о максимальном ограничении — вне зависимости от всех приостановок и прерываний, подать иск в суд можно не позднее чем через 10 лет с момента возникновения права на требование. Этот барьер защищает заемщиков от бесконечного «висящего» долга. Таким образом, МФО формально может подать иск и спустя 5 лет, но должник может заявить о пропуске срока исковой давности.

«Тогда, скорее всего, суд установит, что положенные 3 года истекли, а уважительных причин для восстановления периода нет, в удовлетворении требований будет отказано. Главное — принимать активное участие, как ответчика», — резюмировал он.

