Байден заявил, что миссия США в Кабуле завершится «по мере достижения ее целей»

Президент США Джо Байден заявил о том, что Соединенные Штаты завершат миссию в Афганистане, когда выполнят свои цели. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, опубликованном на официальном сайте.

Глава государства добавил, что угроза для сил США в Афганистане со стороны филиала ИГ (организация запрещена в России) растет.

Как следует из документа, президент также «поручил Пентагону и Госдепартаменту составить чрезвычайные планы по корректировке сроков, если это будет необходимо». Власти США заявляли, что намерены закончить эвакуацию из Афганистана к 31 августа.

Ранее Байден во время саммита «Большой семерки» (G7) не исключил того, что американские военнослужащие останутся в Афганистане после 31 августа, добавив, что все еще сохраняется возможность продления афганской военной кампании.