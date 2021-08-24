Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро «Крещатик», когда он шел к зданию кабмина. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах видно, что после произошедшего бывшего президента окружили сотрудники правоохранительных органов. Следы зеленки видны на лице Порошенко.

Как отмечает издание, перед инцидентом Порошенко принимал участие в «Марше защитников Украины», который был устроен в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.

В настоящее время неизвестно, кто и с какой целью напал на экс-президента Порошенко.

Ранее сообщалось, что мэра украинского города Днепр Бориса Филатова облили зеленкой во время встречи с горожанами. Возникла суматоха, однако градоначальник продолжил общаться с людьми. Мэр посоветовал кинувшему в него зеленку «передать привет своим хозяевам», а мужчина в ответ прокричал те же слова. Позже Филатов написал на своей странице в Facebook, что не боится своих оппонентов.