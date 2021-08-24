Песков: Путин остается лидером «Единой России»

Президент России Владимир Путин относится к «Единой России», как к партии власти, которая не боится брать на себя ответственность. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«Он относится к ней как к партии власти, которая уже на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны. Это партия власти, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее и которая не боится брать на себя эту ответственность», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, президент на протяжении долгого времени остается лидером партии и поддерживает эту политическую силу.

«Партия постоянно меняется, она развивается, она растет вместе со страной, вместе с политической системой. Появляются новые лица, их немало. Поэтому процесс обновления партии — он естественный и постоянный», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее политолог Борис Межуев назвал позитивной встречу Владимира Путина с лидерами списка и представителями партии для обсуждения итогов сбора предложений в народную программу «Единой России».