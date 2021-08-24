Песков назвал вопрос сменяемости власти в России риторическим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос пользы и вреда сменяемости власти в стране является риторическим.

«Это вопрос риторический и совершенно здесь не важна позиция Кремля. У нас есть Конституция, где прописаны все электоральные процессы. <…> Это вопрос парламента, вопрос волеизъявления людей», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее представитель Кремля заявил, что проблемы «несменяемости» власти в стране нет. По его мнению, в России идет «постоянный процесс ротации и не замечать этого было бы неверно».