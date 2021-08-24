Сторонник Трампа получил полгода тюрьмы за сожжение флага Black Lives Matter

Лидер ультраправой группы Proud Boys и один из организаторов акций протеста в поддержку экс-президента США Дональда Трампа после выборов-2020 Энрике Таррио приговорен к более пяти месяцам тюремного заключения за сожжение флага Black Lives Matter (BLM, англ. — «Жизни черных важны») — движения в защиту темнокожего населения США, пишет «Би-би-си».

Инцидент произошел в Вашингтоне в декабре 2020 года в ходе массовых беспорядков белокожего населения против движения BLM и в поддержку Трампа. Знамя митингующие сняли со здания Объединенной методистской церкви Эсбери, которую посещают преимущественно темнокожие прихожане.

По данным СМИ, 37-летний экстремист признал себя виновным в поджоге флага и хранении патронов. На суде он извинился и заявил, что его действиям нет оправдания.

Таррио должен сам прибыть в тюрьму для отбытия 155-дневного заключения 6 сентября.

Движение приобрело национальный масштаб в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сотрудник правопорядка надавил задержанному ногой на шею, после чего тот скончался. Убийство попало на видео и вызвало масштабные протесты темнокожих против полицейского произвола под лозунгом «Я не могу дышать». После этого по всей стране стали проходить «акции покаяния» белых перед темнокожими, выражавшиеся в преклонении колена и распространившиеся на спортивные мероприятия. Активность BLM спровоцировала ответные акции неофашистских группировок.