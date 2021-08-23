Le Figaro: Западу не интересен Крым

Официальный Киев потратил очень много сил и внимания на празднование 30-летней годовщины независимости Украины, а также организацию саммита «Крымская платформа», чтобы напомнить иностранным политикам о проблеме полуострова, при этом Запад этот вопрос не интересует. Такое мнение выразила французская журналистка Анна Дарроман в своей статье для Le Figaro.

По словам Дарроман, в последнее время Крым «исчез из международной повестки», так как западные страны сосредоточили усилия на проблеме вооруженного конфликта в Донбассе.

«Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным», — подчеркнула Дарроман.

В публикации отмечается, что президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден проигнорировали саммит, а канцлер Германии Ангела Меркель не посетила «Крымскую платформу», хотя встреча проходила на следующий день после ее визита в Киев.

Ранее стало известно, что участники площадки «Крымская платформа» по итогам первой встречи 23 августа приняли совместную декларацию. В Кремле состоявшееся в Киеве мероприятие назвали антироссийским, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет шансов вернуть полуостров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.