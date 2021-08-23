Участники саммита «Крымская платформа» приняли итоговую декларацию

По итогам проходящего в Киеве международного саммита «Крымская платформа» была принята итоговая декларация. Текст документа опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Согласно тексту документа, участники саммита осуждают действия России в отношении полуострова и его жителей.

В частности, «Крымская платформа» обвинила Москву в «нарушениях и ограничении прав человека», «милитаризации полуострова», «изменении демографической инфраструктуры Крыма», а также в «препятствовании свободе судоходства» в Азовском и Черном морях. В результате участники саммита договорились рассмотреть возможность введения дальнейших ограничительных мер, «если действия России этого потребуют».

Кроме того, в документе указано требование к Кремлю обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». В заключении декларации уточняется, что к участию в «Крымской платформе» также стоит привлечь и российскую сторону.

Саммит «Крымская платформа» был учрежден украинскими властями для того, чтобы обсудить с иностранными коллегами сложившуюся вокруг полуострова ситуации, в частности, его присоединение к России. В нем приняли участие более 40 государств.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что направлял организаторам форума заявку на участие от России, однако они ее не приняли. При этом уже в день саммита президент Украины Владимир Зеленский пригласил Москву в дальнейшем принять участие в мероприятии «для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки».

Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума, в рамках которого большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.