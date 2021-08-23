Премьер Шмыгаль оценил возможные убытки Украины от потери Крыма

Предполагаемые убытки Украины от потери Крыма могут достигать свыше 100 млрд долларов. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 23 августа, в Киеве открылся саммит под названием «Крымская платформа». На данном мероприятии спикеры обсуждают вопрос, касающийся «возврата» Крыма в состав Украины. В мероприятии примут участие свыше 40 стран, а также международных организаций.

«Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общий потенциальный ущерб на сегодня оценивается экспертами в размере более 100 млрд долларов», — поделился премьер.

Как подчеркнул Шмыгаль, под ущербом понимают утерянные природные ресурсы, активы государства, промышленности.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина до 2014 года сдавала России Крым в аренду. Как уточнил глава государства, речь идет о периоде с 1991 года по 2014.