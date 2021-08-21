Захарова заявила о «преступном лицемерии» участников саммита «Крымская платформа»

Участие западных стран в организованном Киевом саммите «Крымская платформа» демонстрирует их «преступное лицемерие». Соответствующее заявление в интервью «Газете.Ru» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, вместо того, чтобы ехать в Киев и участвовать в «Крымской платформе», намного эффективнее было бы поехать «непосредственно в Крым».

«Они не находили возможности, чтобы отправить туда даже аккредитованных в России послов или хотя бы представителей посольств. Они намеренно и ангажированно блокируют любые контакты под любым предлогом. При этом заявляют, что тема Крыма им не безразлична. Это лицемерие. А учитывая, что под тему Крыма эти же страны вводят нелегитимные санкции, касающиеся жизни людей, это лицемерие еще и преступное», — сказала Захарова об участниках саммита.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Для этого был организован саммит «Крымская платформа», в ходе которого украинские власти намерены обсудить план по возвращению полуострова с иностранными коллегами. Мероприятие назначено на 23 августа.

Полный текст интервью Марии Захаровой о позиции Москвы по «Крымской платформе», природе украинской политики в отношении полуострова и возможной реакции России на это событие читайте на «Газете.Ru».