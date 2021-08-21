Эрдоган: Турция ждет увеличения поставок российского газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на увеличение поставок российского газа через трубопровод «Турецкий поток», во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по «Турецкому потоку», который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере», — рассказали в канцелярии президента Турции.

Ранее в Сербии и Венгрии достроили газопровод, продолжающий «Турецкий поток», по которому венгерские потребители будут получать российский газ без транзита через Украину.

«Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Основная его ветка была открыта Путиным и Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года.