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Захарова ответила на обвинения в адрес России в проблемах с мигрантами в Польше

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на обвинения Польши в адрес Москвы и Минска в миграционных проблемах на границе страны. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат обвинила польские власти в русофобии, а также привела статистику, согласно которой в 2016 году в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки прибыло 5,2 млн мигрантов и беженцев, а с 2015 по 2020 год — 5,8 мигрантов. По ее словам, Польша внесла «что ни на есть прямой» вклад в эту статистику. В частности, приняв участие в нападении на Ирак.

«Только в этой стране в 2002-08 гг. в военной операции, с учетом ротации личного состава, приняли участие более 10 тыс. польских военнослужащих. Внимание вопрос: когда и как Варшава охарактеризует свои игры и игры НАТО, спровоцировавшие невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов?», — заключила она.

Ранее Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Белоруссия и Россия стали причиной миграционных проблем в стране. Незадолго до этого Варшава объявила, что вынуждена усилить охрану на границе из-за роста числа нелегальных мигрантов из Белоруссии.

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