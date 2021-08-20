ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила , что провести местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей невозможно из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщает сайт комиссии.

17 августа ЦИК Украины попросила власти указанных областей оценить возможность проведения местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Согласно заявлению комиссии, командование Операции объединенных сил (ООС), главные управления Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины по Донецкой и Луганской областям «установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года».

Как сообщается, в списке таких общин оказались 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. В связи с этим ЦИК обратилась к профильному комитету Рады относительно «законодательного урегулирования порядка решения вопроса невозможности проведения выборов» на данных территориях.

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