Лукашенко признал необходимость перемен в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает необходимость перемен, но исключительно в рамках закона. Об этом сообщает «БелТА».

По мнению Лукашенко, некоторые военнослужащие не понимают, для чего необходимо проводить референдум и вносить поправки в конституцию.

«Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов — прим. ред.) лозунг: «Перамены, перамены, перамены». И мы сказали: да, нужны перемены», — подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что действующая власть создала суверенное государство, однако следует четко понимать, кто в будущем придет к управлению Белоруссией.

«Главное, что будет после нас, кто придет после нас, кто будет президентом, какая система управления будет. И не дай бог это повторится, новое поколение удержит страну или нет? Актуальный вопрос», — заключил Лукашенко.

Ранее он признался, что хочет уйти поста президента Белоруссии и «хоть несколько лет пожить нормальной жизнью».