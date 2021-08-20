В Кремле начались переговоры Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

В начале встречи глава России подарил канцлеру букет цветов.

По словам Меркель, у Москвы и Берлина есть разногласия, но стороны намерены поддерживать контакт и говорить друг с другом.

В свою очередь Путин отметил, что Германия остается одним из основных партнеров России в Европе и мире.

В предыдущий раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе беседы планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В правительстве Германии уточняли, что ситуация в Афганистане, вероятно, станет одной из центральных тем переговоров.