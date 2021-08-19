WSJ: Путин отверг идею о размещении войск США в Центральной Азии на встрече с Байденом

Президент России Владимир Путин во время июньского саммита в Женеве с президентом США Джо Байденом выступил против размещения американских войск в какой-либо из стран Центральной Азии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в высших эшелонах власти России и США.

Беседа с российским президентом усложнила ситуацию для администрации Байдена, которая намеревалась разместить беспилотные летательные аппараты и другие силы по борьбе с терроризмом в странах, которые граничат с Афганистаном и не имеют выхода к морю. Эта проблема еще больше усугубилась в связи с падением в минувшие выходные афганского правительства и вооруженных сил.

Как пишет издание, отказ Путина свидетельствует о том, что Москва гораздо более решительно настроена сохранить свое влияние в Центральной Азии, нежели расширять сотрудничество с новым американским президентом на фоне ситуации в Афганистане.

«В России не заинтересованы в том, чтобы США [в Центральную Азию — прим. «Газеты.ру»] вернулись туда», — сказал Пол Гобл, бывший эксперт Госдепартамента по Евразии.

Не имея доступа к странам Центральной Азии, таким как Узбекистан, Киргизия или Таджикистан, США придется полагаться на свои базы в Катаре и других странах Персидского залива. При этом время полета из этих государств в Афганистан настолько долгое, что американский беспилотник может потратить более 60% времени просто на то, чтобы добраться до Афганистана и обратно на базу в Аль-Удейде в Катаре, заявил WSJ высокопоставленный военный чиновник США.

Однако, как пишет газета, Путин во время встречи с Байденом заявил, что Москва выступает против какого-либо военного присутствия США в регионе Центральной Азии, напомнив, что с таким развитием ситуации также не согласится Китай.

15 августа радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.