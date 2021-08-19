Лавров заявил, что талибам* подконтрольна еще не вся территория Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что талибы (организация запрещена в России) еще не контролируют всю территорию Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва приветствует заявление «Талибана» о готовности вступить в диалог с другими политическими силами Афганистана.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что пока нет необходимости в радикальных мерах по Афганистану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС