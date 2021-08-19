Лидер «Талибана*» приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем

Представитель талибов (организация запрещена в России) Кари Юсуф Ахмади заявил, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого рангов из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям», — написал он.

Ранее сообщалось, что «Талибан» предложит некоторым членам прежней администрации Афганистана места в новом правительстве. В настоящее время между лидерами движения и бывшими руководителями страны ведутся консультации. Также принять участие в работе новой администрации будет предложено женщинам.

Ранее боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство. Также талибы заявляли, что допускают участие женщин в управлении Афганистаном и пообещали, что местные жительницы смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее.