Литва обвинила белорусских пограничников в «выталкивании» нелегалов и нарушении границ

Власти Литвы обвинили белорусских пограничников в том, что они нарушили государственную границу и «вытолкнули» на литовскую территорию группу нелегальных мигрантов. Такое заявление на своей странице в Facebook опубликовала Служба охраны госграниц Литвы (VSAT).

«Белорусские должностные лица под видом противодействия массовым беспорядкам выталкивают нелегальных мигрантов из Белоруссии на территорию Литвы, а затем сами переходят литовскую госграницу», — говорится в сообщении.

В качестве доказательств своих слов VSAT опубликовал кадры, на которых видно, как люди в военной форме сопровождают группу гражданских в загородной местности. По информации ведомства, это и есть белорусские силовики.

После этого с официальным заявлением также выступила глава МВД страны Агне Билотайте. Она заявила, что Литва «не может терпеть такую наглую провокацию», в связи с чем было принято решение усилить охрану государственной границы. Она добавила, что всего пограничники попытались вытолкнуть на территорию страны 35 человек.

Министерство иностранных дел Литвы направило Минску ноту протеста. Однако белорусская сторона на обвинения Литвы пока не ответила.

Литва уже давно обеспокоена потоком нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. Ранее власти страны пообещали выдавать нелегалам по €300, если они согласятся покинуть страну. Кроме того, премьер-министр Ингрида Шимоните объявила о намерении построить стену на границе с республикой, чтобы остановить поток беженцев.