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Советник главы офиса Зеленского назвал бессмысленным построение демократии на Украине

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Global Look Press

После провала США в Афганистане борьба за построение «нового, демократического государства» на Украине является бессмысленной. Соответствующее мнение на своей странице в Facebook выразил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, события в Афганистане стали результатом краха доктрины либеральной демократии, которая «победила» и «остановила историю» в 1991 году.

«Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», — написал он.

Как отметил Арестович, теперь США столкнулись с ситуацией, когда им приходится пожинать плоды своих неправильных представлений о действительности, из-за которых были потрачены сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.

В 2020 году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

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