Представитель катарского политического офиса движения «Талибан (организация запрещена в России)» Мохаммад Сохаил Шахин заявил о «хороших отношениях» с Россией и Китаем и опроверг сообщения о финансировании со стороны Китая, Пакистана и России, сообщает телеканал Sky News.

«Нет-нет, мы не получаем от них финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения. Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения о том, что «Талибан» является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность», — заявил Шахин.

Ранее министр иностранных дел России, лидер федерального списка «Единой России» Сергей Лавров заявил, что говорить о признании талибов преждевременно.

Талибы вплотную подошли к аэропорту Кабула и начали разгонять собравшуюся там толпу выстрелами. До этого были отменены все коммерческие рейсы, а транзитным рейсам рекомендовали изменить маршруты.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.