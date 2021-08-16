В США не ожидали, что Афганистан так быстро захватят талибы*

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире Good Morning America, что Вашингтон не ожидал такого быстрого развития событий в Афганистане.

Он напомнил, что президент США Джо Байден вывел из Афганистана американские вооруженные силы, потому что они не могут сражаться за страну вместо национальных войск. При этом, в ходе столкновения правительственной армии с талибами (организация запрещена в России) лидер Соединенных Штатов направил туда дополнительные силы для эвакуации дипломатов и персонала.

«Он одобрил внедрение дополнительных сил до того, как Кабул был захвачен, потому что мы наблюдаем за развитием ситуации. И события, конечно, разворачивались с неожиданной скоростью», — заявил представитель США.

Он подчеркнул, что США вооружало и обучало афганскую армию в течение 20 лет. Сам Байден заявлял, что не приемлет участия американских военнослужащих в гражданском конфликте в другой стране.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

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