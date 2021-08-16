В МИД России оценили принятие в Польше закона о евреях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала принятие в Польше закона о реституции имущества евреев, отнятого у них во Вторую мировую войну.

Она напомнила о резкой реакции на эту инициативу Варшавы со стороны Израиля. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ранее поручил главе диппредставительства еврейского государства в Польше вернуться в страну для консультаций в связи с подписанием данного закона. Израильский дипломат назвал принятый документ «антисемитским и аморальным».

«К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чем мы давно говорим», — написала Захарова в Telegram.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон, касающийся в том числе реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.

Речь идет о поправках в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию.