Президент Афганистана Гани заявил, что покинул страну, чтобы «предотвратить бойню»

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что движение «Талибан (организация запрещена в России)» готовилось атаковать Кабул, поэтому он решил покинуть пост, чтобы предотвратить вооруженные столкновения. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Талибан» ясно дал понять, что они готовы провести... нападение на весь Кабул..., чтобы свергнуть меня. Чтобы предотвратить бойню, я решил уйти», — сказал он.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» намерено объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана из президентского дворца.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и вылетел в Таджикистан.

Боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов. Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.

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