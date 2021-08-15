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В Афганистане заявили, что президент Гани «ответит перед Всевышним» за отъезд из страны

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Reuters

Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла заявил, что президент Ашраф Гани «оставил свой народ», и назвал его «бывшим главой государства». Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Уже бывший президент Афганистана покинул страну и оставил свой народ. <…> Ему еще отвечать за это перед Всевышним», — сказал он.

Ранее боевики «Талибана» (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

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