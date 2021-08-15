Эвакуация российского посольства в Кабуле не планируется

Эвакуация посольства РФ в Кабуле не планируется, заявил «Интерфаксу» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Я на прямой связи с послом, посол и наши сотрудники спокойно выполняют свои обязанности», — сказал Кабулов.

По его словам, талибы (организация запрещена в России) мирно вошли в одну из частей Кабула, говорить о возможности взятия ими афганской столицы пока рано.

Говоря о перспективе созыва международных переговоров и переговоров с участием сторон конфликта в Афганистане, он отметил, что «сейчас это происходит».

«Та афганская часть, которая представляет Кабул, формирует переговорную команду со всеми полномочиями, пусть этот процесс завершится, а дальше посмотрим», — заявил дипломат.

Ранее представитель «Талибана» гарантировал безопасность посольства России в Кабуле.

Ранее Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщил, что боевики «Талибана» начали наступление на Кабул. При этом власти Афганистана заявили, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет».

Накануне США начали эвакуацию своих дипломатов из афганской столицы.