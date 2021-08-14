В Совфеде оценили заявление экс-депутата Рады о снятии с России санкций ЕС

Член комитета Совета Федерации России по международным делам Сергей Цеков оценил заявление бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который допустил, что Евросоюз может снять часть санкций с России из-за невыполнения Киевом Минских соглашений. Об этом сообщает RT.

Цеков отметил, что выполнение Минских соглашений прежде всего зависит от Украины.

Сенатор оценил заявление Мураева как «абсолютно правильную» постановку вопроса.

«Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае у ведущих стран) придет понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине, и с этой точки зрения аргумент, который использовался против России в вопросе продления санкций, будет снят», — подчеркнул Цеков.

Ранее Мураев заявил, что Европа в ближайшем будущем может снять санкции с России из-за ошибок, совершенных Киевом.

Он подчеркнул, что такая вероятность снятия санкций существует из-за того, что правительство Украины отказывается от выполнения Минских соглашений.