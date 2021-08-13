Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Президент Украины Зеленский отреагировал на нападение на победителя Олимпиады... 20:09
Ученые из США заявили, что июль 2021 года на Земле был самым жарким... 19:58
Тренер Непомнящий: я не представляю, что такое сегодняшний «Спартак» 19:50
Президент Латвии заявил, что Белоруссия является безопасной страной 19:47
В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке 19:43
Нападающий «Миннесоты»: я лично полечу в Россию и заберу Капризова... 19:37
Суд арестовал водителя, сбившего на остановке в Москве двух женщин 19:36
Выписаны из больницы все дети, отравившиеся в поезде Мурманск-Адлер 19:30
«Мадагаскарская моль-слезоед»: в интернете рассказали о фактах... 19:29
У берегов Калифорнии заметили меняющую форму рыбу 19:29

Генсек НАТО заявил, что альянс усилит поддержку правительства Афганистана

close
100%
Paul Hanna/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в пятницу, 13 августа, союзники по военно-политическому блоку в ходе заседания Североатлантического совета обсуждали ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается в заявлении, распространенном альянсом.

«Нашей целью остается как можно сильнее поддерживать афганское правительство и силы безопасности», — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО намерено сохранить свое дипломатическое присутствие в Кабуле «и продолжит адаптацию по мере необходимости».

«Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов (организация запрещена в России), включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека», — продолжил генсек.

По его словам, талибы никогда не получат признания со стороны международного сообщества, если захватят страну силой.

«Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта», — заключил Столтенберг.

В последние месяцы «Талибан» захватил значительную часть сельских районов Афганистана и перешел в наступление на крупные города. Обострение конфликта между властями и боевиками радикального движения произошло на фоне вывода американского военного контингента из Афганистана. США планирует вывести все войска из страны к 11 сентября 2021 года.

Ранее президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести рассказал, что талибы находятся в 50 километрах от Кабула.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен
Захват «бабушки Агафьи»: что происходит в Natura Siberica
Представитель вдовы Андрея Трубникова рассказал подробности конфликта в Natura Siberica
Киргизский автопром нацелился на Россию
Первый киргизский автомобиль завезут в Россию через Белоруссию
В России предложили учредить новый праздник
В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке
Известные стендап-комики записали видео в поддержку арестованного за шутку Мирзализаде
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22 человек
Новости и материалы
Президент Украины Зеленский отреагировал на нападение на победителя Олимпиады Беленюка
Ученые из США заявили, что июль 2021 года на Земле был самым жарким в истории
Тренер Непомнящий: я не представляю, что такое сегодняшний «Спартак»
Президент Латвии заявил, что Белоруссия является безопасной страной
Нападающий «Миннесоты»: я лично полечу в Россию и заберу Капризова из Сибири
Суд арестовал водителя, сбившего на остановке в Москве двух женщин
Выписаны из больницы все дети, отравившиеся в поезде Мурманск-Адлер
«Мадагаскарская моль-слезоед»: в интернете рассказали о фактах, в которые сложно поверить
У берегов Калифорнии заметили меняющую форму рыбу
Бывшая жена Мамаева заявила, что считает Павла врагом
Мледенец в США застрелил мать, пока она общалась с коллегами по видео
Опрос выявил, что темнокожие и представители ЛГБТ чаще других интересуются криптовалютой
Родители опознали тело российского туриста Рагина, который пропал в Турции
Тренер Непомнящий: для некоторых «Краснодар» был инородным телом
Александр Емельяненко рассказал о своем самом продолжительном запое
Рослесхоз: пройденная огнем площадь лесов в Якутии составляет более 7 млн гектаров
Дерматолог рассказала, какой крем может быть опасен для здоровья
Брат сдавшего положительный допинг-тест триатлониста тоже отстранен от соревнований
Все новости
«Мама плачет постоянно»: как в Керчи переживают второе наводнение
Не успевшие оправиться после июньского потопа жители Керчи просят власти о помощи
«Американцы нас подставили»: что ждет посольство России в Афганистане
Российские дипломаты не будут эвакуироваться из Кабула
Двойники и голограммы: сколько стоит создать свою виртуальную копию
Российские компании раскрыли стоимость производства цифровых обликов людей
«Летние спортсмены заждались»: Олимпиада может пройти в России
Несколько российских городов готовят заявку на проведение Игр
Сначала Москва, потом Киев: зачем канцлер ФРГ едет на переговоры с Путиным
Меркель нанесет прощальный визит в Россию 20 августа
Опасность в тюбике: какая косметика может привести к раку
Врачи предостерегли от использования косметики с канцерогенами
«Клетки становятся менее подвижными»: как коронавирус бьет по фертильности
Андролог: витамин D улучшит качество спермы после перенесенного COVID-19
«Уничтожим врага прежде, чем он нас увидит»
Атомные авианосцы ВМС США получат «авиационное крыло будущего»
«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова
Глава МИД Украины заявил, что доволен реакцией российского коллеги о «Крымской платформе»
Симметричный ответ: почему Москва не продлила визу Саре Рейнсфорд
Рассердившую Лукашенко журналистку «Би-би-си» вышлют из России
Ливни, потопы и смерчи: Юг России оказался во власти опасного циклона
В Анапе и Новороссийске введен режим ЧС из-за предстоящих ливней
«Разделяем озабоченность»: в Кремле ответили «патриотам Грузии»
Москва напомнила, кто был инициатором разрыва отношений с Тбилиси
Началась эвакуация: последствия наводнения в Керчи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях