Генсек НАТО заявил, что альянс усилит поддержку правительства Афганистана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в пятницу, 13 августа, союзники по военно-политическому блоку в ходе заседания Североатлантического совета обсуждали ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается в заявлении, распространенном альянсом.

«Нашей целью остается как можно сильнее поддерживать афганское правительство и силы безопасности», — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО намерено сохранить свое дипломатическое присутствие в Кабуле «и продолжит адаптацию по мере необходимости».

«Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов (организация запрещена в России), включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека», — продолжил генсек.

По его словам, талибы никогда не получат признания со стороны международного сообщества, если захватят страну силой.

«Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта», — заключил Столтенберг.

В последние месяцы «Талибан» захватил значительную часть сельских районов Афганистана и перешел в наступление на крупные города. Обострение конфликта между властями и боевиками радикального движения произошло на фоне вывода американского военного контингента из Афганистана. США планирует вывести все войска из страны к 11 сентября 2021 года.

Ранее президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести рассказал, что талибы находятся в 50 километрах от Кабула.