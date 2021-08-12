Лавров сравнил жизнь российских медведей с индейцами США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о национальных российских символах, таких как водка, медведи и балалайка. Об этом он сказал во время выступления на арт-кластере «Таврида», передает РИА «Новости».

«Слава Богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи - признак нашего бережного отношения к природе», — сказал глава МИД РФ.

Он выразил мнение, что намного лучше, когда иностранцы воспринимают Россию в позитивном ключе. По словам дипломата, лучше улыбки, чем те ассоциации, которые вызывают у людей индейцы, например.

«Их (индейцев — прим.) судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране», — отметил министр.

Лавров добавил, что такие символы, как у России, «от жизни» и «никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС не было».