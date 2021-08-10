Блинкен напомнил России и Китаю, что США являются «чрезвычайно сильным» государством

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты напоминают России и Китаю, что являются сильной страной. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что российские и китайские власти «публично и в частном порядке» приводят доводы, что США находятся в упадке.

«Мы можем и напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что самый лучший способ противостоять таким утверждениям - сделать «прямо сейчас серьезные инвестиции» в американскую инфраструктуру. Они являются «приоритетом внешней политики в связи с тем, что расширяют возможности дипломатии Вашингтона.

От этого, по мнению Блинкена, может зависеть останется ли страна достаточно сильной и будет ли у правительства возможность обеспечить результат для своего народа.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter ответил бывшему послу Соединенных Штатов в России Майклу Макфолу на заявления о том, что в России не слабеет только разведка.