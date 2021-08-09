Тихановская заявила, что оппозиция больше не будет проводить массовые акции в Белоруссии

Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская исключила проведение новых антиправительственных массовых акций в городах республики. Об этом она сказала в интервью немецкому агентству DPA.

«Каждый [участник акций] может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы <...> Безопасность людей должна стоять на первом месте. Уже было достаточно жертв и слишком много поломанных жизней», — заявила Тихановская.

При этом она подчеркнула, что оппозиции следует продолжать мобилизовать своих сторонников в белорусском обществе. Политик отметила, что демонстрации на улицах являются лишь частью протестного движения.

Ранее Тихановская призвала Белоруссию покончить с «зависимостью» от России.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.