Нэнси Пелоси рассказала, что у нее были «дела поважнее» вечеринки к юбилею Обамы

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала, что не поехала на юбилей к бывшему президенту страны Бараку Обаме, который устроил пышное торжество на острове Мартас-Виньярд.

Американская пресса обратила внимание на то, что накануне Пелоси посетила церковь недалеко от места, где проходит вечеринка. Адвокат Кевин Блейк вместе с супругой увидели Пелоси и спросили, как дела на празднике у Обамы.

«Я не пошла. Были другие вечеринки, на которых я предпочла оказаться», — цитирует Пелоси издание New York Post.

Помощник Пелоси сказал, что она была на Мартас-Виньярд, чтобы присутствовать на «частных мероприятиях в поддержку демократов Палаты представителей», а не ради мероприятия Обамы.

Барак Обама родился 4 августа 1961 года. Свой юбилей он отмечал накануне, приняв решение в пользу людной вечеринки на острове Мартас-Виньярд. Перед ней он устроил «пре-пати» и разгневал местных жителей — сотни гостей нарушили их привычный уклад и к тому же, их беспокоило возможное дальнейшее распространение «дельта»-штамма коронавируса.

На самой вечеринке в честь своего 60-летия Обама был замечен танцующим без маски.