Продолжая оскорбительные заявления в отношении жителей Крыма, президент Украины Владимир Зеленский так и не извлек никаких уроков из событий 2014 года. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, сообщает РИА «Новости».

«Обанкротившиеся киевские политиканы так и не извлекли никаких уроков из той геополитической катастрофы, которая случилась с несчастной Украиной в 2014 году. Они так ничего не поняли и ничему не научились», — сказал Молохов.

По его словам, вместо уважения выбора крымчан жить в составе России и признания того, что Украины никогда не была для них домом, Зеленский продолжает отказывать крымчанан в какой-либо правосубъектности.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее Зеленский заявил, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, предпринятых в отношении Крыма.