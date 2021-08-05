Лукашенко заявил, что политика Украины несет угрозу для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в основе политики руководства Украины лежит конфронтация, которая является угрозой для белорусского государства. Об этом глава государства сказала на совещании по вопросам ситуации на границе, передает «БелТА».

«Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там — на Запад, на Восток идут, на Юг — неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее», — заявил Лукашенко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и МВД страны предоставить дополнительную защиту прибывшим на Украину гражданам Белоруссии, жизни которых могут находиться под угрозой из-за их политической взглядов.