Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией». Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Дом», фрагмент опубликован в Telegram-канале СМИ.

«Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была», — сказал украинский лидер.

Он призвал тех жителей Донбасса, которые считают себя украинцами, оставаться на территории своей страны, а любящих Россию и чувствующих себя русскими — уехать в РФ.

«Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России, поскольку россияне якобы никогда не будут любить это место так, как украинцы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.