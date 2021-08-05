Японию призвали изучить предложения России по Курилам

Правительству Японии следует с «живым интересом» изучить предложения России по сотрудничеству на Курильских островах. Об этом заявил японский дипломат и политолог Кадзухико Того в интервью «Ленте.ру».

Того отметил, что даже если Токио пока не готов принять российские предложения, то стороны могут детально обсудить возможное сотрудничество после подписания мирного договора. При этом действующее правительство Японии заинтересовано в поддержании курса бывшего премьера страны Синдзо Абэ, который выступал за углубление и развитие отношений с Россией.

«Пока линия Абэ еще явно жива, я убежден, что если обе стороны приложат усилия, то и Япония, и Россия смогут максимально реализовать свои национальные интересы», — сказал дипломат.

26 июля премьер-министр России Михаил Мишустин посетил южнокурильский остров Итуруп, где озвучил предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. Однако анонсированные меры, как и сам визит на Курильские острова, вызвали серьезную критику Токио.

Посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Последовали ответные действия. Посол Японии Тоёхиса Кодзуки был был вызван в МИД РФ на фоне недовольства Токио визитом российского премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп. Дипломат пробыл в ведомстве больше часа. По его словам, он был вызван в российское министерство для обсуждения двусторонних отношений.