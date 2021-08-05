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Госдеп США разыскивает бутылку виски за $5,8 тысяч, подаренную Помпео властями Японии

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Patrick Semansky/Reuters

Госдепартамент США ведет поиск бутылки виски стоимостью 5,8 тысячи долларов, которую власти Японии в 2019 году подарили экс-госсекретарю Майку Помпео, пишет The New Yоrk Times.

О том, что бутылка была получена от японских властей, сказано в ежегодном отчете Федерального реестра США за 2019 год. Согласно американским законам, глава Госдепа не мог ее принять, так как американским чиновникам запрещено получать подарки, стоимость которых превышает порог в $390.

При этом неизвестно, был ли вручен Помпео подарок, поскольку в тот период он находился с рабочим визитом в Саудовской Аравии. Адвокат Помпео Уильям Берка также заявил, что не имеет представления о бутылке и не знает о том, что с ней произошло, или что Госдеп расследует ее местонахождение.

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