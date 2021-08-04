ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовало заявление о том, что не сможет направить наблюдателей на выборы в российскую Государственную думу.

«К нашему большому сожалению, мы не сможем провести наблюдение за предстоящими выборами в России. Однако способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, – это ключевой элемент международного наблюдения за выборами. К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным», — цитирует организация своего представителя Маттео Мекаччи.

По словам Мекаччи, он проинформировал о принятом решении Центральную избирательную комиссию и Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ.

В ОБСЕ подчеркнули, что сокращение числа наблюдателей российские власти объяснили ограничениями во время пандемии. При этом, по данным организации, они не смогли обнаружить никаких ограничений въезда или правил ведения деятельности и передвижения внутри страны, которые могли бы препятствовать «развертыванию полномасштабной миссии по наблюдению за выборами».

Ранее сообщалось, что для выборов в Государственную думу VIII созыва планируется открыть 348 избирательных участков за рубежом.