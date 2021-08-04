На выборах в Госдуму будут работать почти 350 зарубежных участков

Для выборов в Государственную думу VIII созыва планируется открыть 348 избирательных участков за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена — там сейчас война идет, Ливии и Грузии», — сказала Памфилова.

Граждане России, находящиеся в Грузии, смогут проголосовать в соседних странах, добавила глава Центризбиркома.

Ранее Памфилова заявила о «пещерном сознании» противников дистанционного голосования.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.