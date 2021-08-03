В Киргизии по делу «Кумтора» задержан бывший премьер-министр Сариев

В Киргизии по делу «Кумтора» задержан бывший премьер-министр страны Темир Сариев. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

«Установлено, что Сариев будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов (местная валюта — прим.), в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб», — приводит агентства заявление государственного комитетп национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ).

Ранее сообщалось, что разыскиваемого экс-президента Киргизии привезли к следователям в Бишкеке.

В начале июля бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения «Кумтор».

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год и был отстранен от должности в результате так называемой «тюльпановой революции». В ходе переворота потерял власть и Бакиев, руководивший страной в 2005 — 2010 годах. Впоследствии за совершение ряда преступлений, в том числе коррупционных, Бакиева заочно приговорили к высшей мере наказания — пожизненному заключению. Бишкек неоднократно требовал его экстрадиции из Белоруссии, но каждый раз получал отказ.

Бакиев сейчас является гражданином Белоруссии, а Акаев проживал в Москве с российским паспортом.