Жириновский рассказал о «не очень хороших отношениях» с Путиным

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что находится в не очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным из-за его имени. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я никак не понимаю, что другого человека зовут тоже Владимир. Я считаю, что я только ношу это имя. С президентом у меня не очень хорошие отношения. Вот Геннадий Зюганов, вот Сергей Миронов. А тут Владимир и Владимир. Тут есть проблема, я считаю», — сказал он.

Ранее Жириновский рассказал, есть ли в ЛДПР преемник. По его словам, выбор новым председателем политической партии ЛДПР Игоря Лебедева сейчас абсолютно исключен. Он добавил, что в настоящий момент вопрос, касающийся преемничества в партии, не стоит в повестке дня.

Также лидер ЛДПР попросил главу КПРФ Геннадия Зюганова не втягивать в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.