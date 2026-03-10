Призер Олимпиады-2026 заявил, что ни один российский лыжник не боролся бы с ним за медали

Трехкратный серебряный призер Олимпиады 2026 года французский лыжник Матис Делож высказался об отсутствии большинства россиян на Играх. Его слова приводит Nordic Magazine.

«Я думаю, что ни один российский лыжник не забрал бы у меня мои медали. Но, со спортивной точки зрения, я бы хотел, чтобы русские вернулись, но не я принимаю это решение», — заявил Делож.

Делож завоевал серебряные медали в скиатлоне, гонке на 10 км и эстафете.

Французский лыжник стал вторым в скиатлоне, срезав часть трассы и получив жёлтую карточку. Россиянин Савелий Коростелев в эфире Okko заявил, что Делож должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона сразу после гонки подала протест из-за нарушения правил Деложем. Судьи пересматривали момент и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза, тем самым лишив Коростелева возможности подняться в тройку.

На Олимпиаде 2026 года от России участвовали Коростелев и Дарья Непряева. Лыжники выступали в нейтральном статусе.

Ранее Коростелев стал первым российским лыжником, завоевавшим медаль международных соревнований с 2022 года.