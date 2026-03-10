Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Призер Олимпиады-2026 заявил, что ни один российский лыжник не боролся бы с ним за медали

Французский лыжник Делож высказался об отсутствии большинства россиян на Ои-26
Kai Pfaffenbach/Reuters

Трехкратный серебряный призер Олимпиады 2026 года французский лыжник Матис Делож высказался об отсутствии большинства россиян на Играх. Его слова приводит Nordic Magazine.

«Я думаю, что ни один российский лыжник не забрал бы у меня мои медали. Но, со спортивной точки зрения, я бы хотел, чтобы русские вернулись, но не я принимаю это решение», — заявил Делож.

Делож завоевал серебряные медали в скиатлоне, гонке на 10 км и эстафете.

Французский лыжник стал вторым в скиатлоне, срезав часть трассы и получив жёлтую карточку. Россиянин Савелий Коростелев в эфире Okko заявил, что Делож должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона сразу после гонки подала протест из-за нарушения правил Деложем. Судьи пересматривали момент и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза, тем самым лишив Коростелева возможности подняться в тройку.

На Олимпиаде 2026 года от России участвовали Коростелев и Дарья Непряева. Лыжники выступали в нейтральном статусе.

Ранее Коростелев стал первым российским лыжником, завоевавшим медаль международных соревнований с 2022 года.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!