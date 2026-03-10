Размер шрифта
В UFC не дали американскому бойцу провести поединок с Петром Яном в Белом доме

Американский боец О'Мэлли рассчитывал на поединок с Петром Яном в Белом доме
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американский боец Шон О'Мэлли хотел провести поединок на турнире в Белом доме с обладателем титула россиянином Петром Яном. Об этом он рассказал в интервью Ариэлю Хельвани.

«Хотел драться с Петром в Белом доме. Это то, о чем я просил. Они сказали: «Ты хочешь Айманна?» Я согласился, но подчеркнул, что предпочел бы бой с Яном. Это было бы здорово, но UFC делает, что хочет», — сказал О'Мэлли

На турнире UFC Freedom О'Мэлли подерется с канадцем Айманном Захаби.

Ян и О'Мэлли уже встречались в октагоне в октябре 2022 года, тогда россиянин раздельным решением судей проиграл американцу на турнире UFC 280. На счету российского бойца 20 побед и пять поражений. В активе О'Мэлли 19 побед и три поражения.

6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет. Титульным поединком станет бой между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что кандидатура чемпиона в послусреднем весе Ислама Махачева не рассматривалась для боев на турнире в Белом доме.

 
