В посольстве РФ в Израиле рассказали о многочисленных обращениях от граждан

Посольство РФ в Израиле: дипмиссия получила тысячу экстренных обращений граждан
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В посольство России в Израиле поступило около 1 тысячи экстренных обращений от граждан РФ с начала эскалации вооруженного конфликта с Ираном. Об этом сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом российского посольства в еврейском государстве Екатерина Таразевич.

«C утра 28 февраля по сегодняшнее утро фиксируем около 1 тысячи обращений», — сказала она.

Сотрудник дипмиссии уточнила, что речь идет о звонках на экстренный телефон, а также письмах, которые приходят на электронную почту консульского отдела.

«Вопросы касаются того, как можно покинуть Израиль в нынешней ситуации, и когда мы ожидаем открытие воздушного пространства. Спрашивают о работе консульского отдела», — сказала Таразевич.

По ее словам, консульский отдел продолжает советовать россиянам при возможности уехать из Израиля и неукоснительно следовать указаниям израильской службы гражданской обороны.

До этого сообщалось, что генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановило работу.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
