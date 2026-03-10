Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина заманил девочек в заброшку на вершине горы и изнасиловал, пока сообщники снимали

В Южной Корее мужчина изнасиловал девочек на вершине горы
Shutterstock

Компания мужчин заманила двух девочек на гору и подвергла изнасилованию. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, организатором был взрослый мужчина, который познакомился с 14-летними школьницами в интернете. Он предложил несовершеннолетним отправиться на экскурсию на вершину горы в районе Ыйджонбу. Там он заманил девочек в заброшенное здание и изнасиловал.

Подозреваемыми также стали два молодых человека: одному около 20 лет, второй является подростком. Один из них снимал происходящее на видео.

После этого школьниц бросили в здании. В это время года температура на горе может опускаться до трех градусов мороза.

Когда о ситуации стало известно правоохранителям, они задержали всех подозреваемых. Молодым людям предъявили обвинения, но не арестовали. Во время экспертизы специалисты проверили телефоны фигурантов и нашли там доказательства того, что подобные преступления они совершали и раньше.

Ранее четверо мужчин в масках изнасиловали 90-летнюю женщину.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!