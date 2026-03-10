Мужчина заманил девочек в заброшку на вершине горы и изнасиловал, пока сообщники снимали

Компания мужчин заманила двух девочек на гору и подвергла изнасилованию. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, организатором был взрослый мужчина, который познакомился с 14-летними школьницами в интернете. Он предложил несовершеннолетним отправиться на экскурсию на вершину горы в районе Ыйджонбу. Там он заманил девочек в заброшенное здание и изнасиловал.

Подозреваемыми также стали два молодых человека: одному около 20 лет, второй является подростком. Один из них снимал происходящее на видео.

После этого школьниц бросили в здании. В это время года температура на горе может опускаться до трех градусов мороза.

Когда о ситуации стало известно правоохранителям, они задержали всех подозреваемых. Молодым людям предъявили обвинения, но не арестовали. Во время экспертизы специалисты проверили телефоны фигурантов и нашли там доказательства того, что подобные преступления они совершали и раньше.

Ранее четверо мужчин в масках изнасиловали 90-летнюю женщину.