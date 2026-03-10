Американские базы в ОАЭ и Бахрейне подверглись атакам

КСИР: иранские военные выпустили дроны и ракеты по базам США в Бахрейне и ОАЭ

Иранские военные нанесли удары по двум военным объектам Соединенных Штатов в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана).

«Места скопления американских военнослужащих на базах Аль-Дафра [в ОАЭ] и Эль-Джуфейр [в Бахрейне] были успешно поражены ракетами <...> и ударными беспилотниками», — говорится в сообщении.

10 марта министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что с начала дня в небе над страной перехватили восемь баллистических ракет и 26 дронов. Еще девять беспилотников упали на территории ОАЭ, одна ракета рухнула в море.

В тот же день журнал Der Spiegel со ссылкой на источники написал, что ВС Ирана нанесли удар по немецкому военному лагерю, расположенному на территории авиабазы Аль-Азрак в Иордании, где также дислоцируются Военно-воздушные силы Соединенных Штатов. Армия Исламской Республики при проведении операции использовала баллистические ракеты.

Ранее в Иране не согласились с утверждением о том, что конфликт с США и Израилем близок к завершению.