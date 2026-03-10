Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Американские базы в ОАЭ и Бахрейне подверглись атакам

КСИР: иранские военные выпустили дроны и ракеты по базам США в Бахрейне и ОАЭ
David Goldman/AP

Иранские военные нанесли удары по двум военным объектам Соединенных Штатов в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана).

«Места скопления американских военнослужащих на базах Аль-Дафра [в ОАЭ] и Эль-Джуфейр [в Бахрейне] были успешно поражены ракетами <...> и ударными беспилотниками», — говорится в сообщении.

10 марта министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что с начала дня в небе над страной перехватили восемь баллистических ракет и 26 дронов. Еще девять беспилотников упали на территории ОАЭ, одна ракета рухнула в море.

В тот же день журнал Der Spiegel со ссылкой на источники написал, что ВС Ирана нанесли удар по немецкому военному лагерю, расположенному на территории авиабазы Аль-Азрак в Иордании, где также дислоцируются Военно-воздушные силы Соединенных Штатов. Армия Исламской Республики при проведении операции использовала баллистические ракеты.

Ранее в Иране не согласились с утверждением о том, что конфликт с США и Израилем близок к завершению.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!