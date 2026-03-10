Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Украинскую журналистку заочно осудили за нападение на посла России в Польше

Украинскую журналистку Земляну заочно осудили на 13 лет
bbbreaking/Telegram

Мосгорсуд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы украинскую журналистку Ирину Земляну (внесена в список террористов и экстремистов) за нападение на российского посла в Варшаве. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

В ведомстве отметили, что кроме нападения на дипломата Земляна дважды размещала в соцсетях публикации «с ложными утверждениями о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе специальной военной операции».

В публикации отмечается, что журналистку признали виновной по статьям Уголовного кодекса РФ «Нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений», «Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности, совершенное публично, организованной группой с применением насилия», а также по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

Нападение на российского посла в Польше было совершено 9 мая 2022 года, когда во время возложения цветов на кладбище советских солдат дипломата облили красной краской. При этом под атаку также попали сопровождавшая его супруга и группа дипломатов.

В июле 2022 года прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева. Позднее стало известно, что в Польше прекратили расследование дела о нападении на посла России.

Ранее в России завершили расследование дела в отношении украинки, напавшей на посла.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!