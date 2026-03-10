Украинскую журналистку заочно осудили за нападение на посла России в Польше

Мосгорсуд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы украинскую журналистку Ирину Земляну (внесена в список террористов и экстремистов) за нападение на российского посла в Варшаве. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

В ведомстве отметили, что кроме нападения на дипломата Земляна дважды размещала в соцсетях публикации «с ложными утверждениями о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе специальной военной операции».

В публикации отмечается, что журналистку признали виновной по статьям Уголовного кодекса РФ «Нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений», «Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности, совершенное публично, организованной группой с применением насилия», а также по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

Нападение на российского посла в Польше было совершено 9 мая 2022 года, когда во время возложения цветов на кладбище советских солдат дипломата облили красной краской. При этом под атаку также попали сопровождавшая его супруга и группа дипломатов.

В июле 2022 года прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева. Позднее стало известно, что в Польше прекратили расследование дела о нападении на посла России.

Ранее в России завершили расследование дела в отношении украинки, напавшей на посла.