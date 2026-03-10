Иран обвинил США в использовании мирного населения в качестве живого щита

Американская армия использует мирных жителей стран Ближнего Востока как живой щит. Об этом заявил официальный представитель Генерального штаба Вооруженных сил исламской республики генерал Абольфазль Шекарчи, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

По его словам, когда президент США Дональд Трамп увидел, что американская армия «попала в ловушку перед мощными вооруженными силами исламской республики», для компенсации своего поражения лидер США подверг бомбардировкам «тех же людей, ради защиты которых начал военный конфликт, и подвергает ударам невинных женщин, мужчин и детей».

«Некоторые американские офицеры и военнослужащие, спасаясь бегством из ловушки перед мощным наступлением ВС Ирана, используют жителей стран региона в качестве живого щита», — сказал Шекарчи.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой сделал ряд предложений по ситуации вокруг Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль признал неспособность США долго вести войну против Ирана.